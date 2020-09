Il presidente dell'Empoli Corsi su Ricci: "In un paio d'anni potrà fare il titolare alla Juve"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato del futuro del centrocampista Samuele Ricci, seguito dal Napoli e dalla Fiorentina, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non credo che Ricci al momento sia una priorità per il Napoli o altri grandi club. E' considerato un calciatore di gran prospettiva. Ricci è un investimento per il futuro. Deve completarsi sotto diversi punti di vista, meglio per lui un altro anno all'Empoli. Tonali è un giocatore importante e forte, ma non vedo in cosa possa migliorare, non vedo grandissimi margini di crescita. Ricci invece, sarà perché lo vedo tutti i giorni, credo che in un anno o due possa fare anche il titolare alla Juventus magari dopo un anno al Sassuolo. Al momento non siamo orientati a cederlo, men che meno abbiamo la necessità di farlo".