Il presidente dell'Istanbul Basaksehir: "Cengiz Under sta per essere venduto al Napoli"

Cengiz Under andrà al Napoli, almeno stando alle parole del suo ex presidente. A parlare del possibile trasferimento nelle ultime ore è stato Goksel Gumusdag, numero uno dell'Istanbul Basaksehir, ai microfoni di 'TRT Spor': "Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell'operazione, 4-5 milioni saranno per noi".

Under è passato dall'Istanbul Basaksehir alla Roma nel 2017 col club turco che, in quella occasione, tenne per sé il 20% su una eventuale futura rivendita.