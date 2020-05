Il prezzo non è ancora giusto, ma quasi. Todibo distante dall'Italia, Everton a un passo

vedi letture

Difficilmente il futuro di Jean-Clair Todibo sarà in Italia. Il difensore classe ’99, nel recente passato primo obiettivo di mercato del Milan, dopo il prestito di questi mesi allo Schalke 04 è destinato a tornare in blaugrana per poi ripartire immediatamente. Non che i blaugrana stiano smaniando dall’idea di vendere il francese, ma fonti catalane raccontano di un Barça alla disperata ricerca di un centinaio di milioni di euro dalle cessioni “minori”.

Scatto Everton sulle italiane - Nelle ultime ore, posto che lo Schalke difficilmente potrà permettersi di entrare in gioco, l’Everton ha mosso decisi e importanti passi avanti. Mettendo sul piatto non quanto chiede il Barça ma quasi: oltre 20 i milioni che Carlo Ancelotti ha deciso di investire, 25 quelli che chiedono al Camp Nou. Un gap ancora visibile ma colmabile col tempo, fanno sapere in Inghilterra. E le italiane? Per il momento non si registrano passi concreti. La Juventus lo segue, la Roma lo apprezza e l’Inter (che lo ha affrontato in Champions) prende appunti. Ma come detto oggi è l’Everton la squadra che ha conquistato la pole position.