Il PSG non molla Fabian Ruiz ma il Napoli non fa sconti: chiesti 70 milioni

Il Paris Saint-Germain non molla Fabian Ruiz. Lo scrive Tuttosport: la formazione di Thomas Tuchel non si arrende nella corsa allo spagnolo ma il Napoli non molla altrettanto. La richiesta per l'ex giocatore del Betis Siviglia e nazionale iberico è di 70 milioni di euro. Troppi, anche per il PSG.