Il punto sul futuro del Genoa: Faggiano a un passo dalla firma. Ora è rebus allenatore

Il Genoa è pronto per cambiar rotta. E' a un passo l'ufficializzazione e la definizione del nuovo corso guidato da Daniele Faggiano. Che lascerà il Parma e che firmerà presto il nuovo accordo con la formazione ligure. Sarà alla guida del nuovo progetto voluto da Enrico Preziosi che ha scelto Faggiano non solo come uomo mercato ma come manager a 360 gradi del suo Genoa. Saluta Francesco Marroccu, da capire anche come saranno sistemate le altre caselle in dirigenza: allo scouting dovrebbe arrivare, con Faggiano, il suo vice, Enzo De Vito.

Rebus allenatore Non arriverà Roberto D'Aversa che a breve incontrerà il Parma per discutere il futuro. Che non sarà però in Liguria dove al momento i nomi più caldi sono due. Il primo è quello di Rolando Maran, ex Cagliari. L'altro è quello di Vincenzo Italiano dello Spezia. Due candidati forti, a breve arriverà l'ufficialità di Faggiano e a ruota anche il futuro tecnico del club.