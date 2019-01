Il punto sulla A femminile - 2018 nel segno della Juve. Resta la sfida a 3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 2018 della Serie A femminile si è chiuso nel segno della Juventus che alle ultime curve è riuscita a superare il Milan e aggiudicarsi il titolo di Campione d’Inverno per appena una lunghezza sulle rivali. Una prima parte di stagione che ha visto una lotta serrata a tre a cui negli ultimi anni raramente avevamo assistito. La terza incomoda, se così si può dire, è la Fiorentina attardata al momento di sei punti dalla capolista solo a causa di un errore tecnico dell’arbitro che ha annullato il 6-2 conquistato contro la Pink Bari costringendo viola e pugliesi alla ripetizione della sfida. Una lotta che promette di regalare emozioni e colpi di scena anche nella seconda parte di campionato con le tre che si daranno battaglia sia per lo Scudetto sia per i due posti in Champions League che finiranno per scontentare una delle big del campionato.

Alle loro spalle si è formato un terzetto di squadre sulla carta molto diverse fra loro: l’ambizioso Sassuolo reduce da una prima stagione in cui ha strappato la salvezza ai play out e che tanto ha cambiato – a partite dall’allenatore – in estate; una Roma che studia da big e che dopo qualche incidente di percorso, dovuto al rinnovamento totale della rosa, ha iniziato a marciare a ritmo altissimo grazie a un gruppo di valore che doveva solo conoscersi e oliare i propri ingranaggi; Infine la vera rivelazione della stagione, quella Florentia neopromossa capace di tener testa a tutte le grandi, esprimere un gioco divertente e tenere a debita distanza la zona rossa della classifica.

Scendendo ancora la classifica si trova un altro terzetto di club che vanno a caccia della zona tranquilla di classifica per evitare le forche caudine dei play out: Atalanta Mozzanica e Tavagnacco hanno infatti chiuso il girone d’andata a quota 14, mentre l’Hellas Verona ha chiuso un punto sotto. Risultati che permettono alle tre di guardare con ottimismo al girone di ritorno con la possibilità di chiudere il discorso salvezza presto (visti i 9/10 punti di vantaggio sulle ultime due della classe). Più attardato invece il ChievoVerona Valpo che ha chiuso la stagione con due pesanti scoppole (9-3 nel derby di Verona e 5-2 contro il Milan) e ora dovrà andare alla caccia della svolta per non rischiare di restare invischiato nella lotta per la retrocessione diretta che al momento vede Pink Bari e l’altra neopromosso Orobica ultime a quota 4 punti, anche se le pugliesi hanno una gara in meno.

Alla ripresa le ultime due della classe avranno impegni complessi da fronteggiare: la Pink andrà infatti a far visita al Milan, mentre le bergamasche se la vedranno in casa contro il Tavagnacco. In alto la Fiorentina ripartirà da Bergamo contro l’Atalanta Mozzanica, mentre la Florentia ospiterà l’Hellas Women. Domenica doppio appuntamento: la Juventus in casa del ChievoVerona Valpo e poi il big match Roma-Sassuolo che può valere il quarto posto.