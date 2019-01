Il punto sulla Bundesliga: BVB e Bayern riprendono con una vittoria

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' tornata la Bundesliga ma è cambiato poco. Borussia Dortmund e Bayern Monaco infatti continuano a vincere nel loro speciale botta e risposta a distanza. La squadra di Kovac ha superato per 3-1 l'ostacolo Hoffenheim mettendo anche una certa pressione sulla capolista che invece con il gol di Witsel ha trionfato in casa dell'ostico Lipsia, rispondendo inoltre anche alla vittoria del Borussia M'Gladbach, bravo a vincere in casa del Bayer Leverkusen e aumentare il suo vantaggio proprio sul Lipsia quarto.

Dopo due gare è tornato alla vittoria il Francoforte che ha battuto agevolmente il Friburgo, così come l'Hertha Berlino che dopo tre gare ha trovato nuovamente i tre punti vincendo a Norimberga. Bene anche il Werder Brema che ha trionfato in casa dell'Hannover nella giornata della numerose vittorie esterne che ha visto inoltre il successo del sorprendente Fortuna Dusseldorf in casa di un Augsburg in grande difficoltà e quartultimo con appena una lunghezza di vantaggio sullo Stoccarda terzultimo e sconfitto anche dal Mainz e quattro lunghezze su Hannover e Norimberga. Continua la sua striscia positiva invece il Wolfsburg che ha pareggiato per 1-1 in casa dello Schalke 04, perdendo però una buona chance per raggiunge il Lipsia al quarto posto con una vittoria.

CLASSIFICA: BVB 45, Bayern 39, M'Gladbach 36, Lipsia 31, Francoforte 30, Wolfsburg 29, Hertha 27, Hoffenheim 25, Werder Brema 25, Leverkusen 24, Mainz 24, Friburgo 21, Dusseldorf 21, Schalke 04 19, Augsburg 15, Stoccarda 14, Hannover 11, Norimberga 11.