Il Rennes vuol essere il nuovo Lipsia. Con Camavinga, gli italiani e tanti giovani di talento

vedi letture

Ambizioso, giovane, talentuoso. Sono tanti e diversi gli aggettivi spendibili per il nuovo Rennes di mister Stephan. Una squadra che a tratti ha sorpreso lo scorso anno e che in questa stagione, anche grazie ad un mercato importante, vuol provare a stabilizzarsi nellelite del calcio europeo e, perché no, provare ad andare oltre le aspettative.

Camavinga e gli acquisti italiani - Difficile inquadrarlo così, vista l'età. Ma Eduardo Camavinga è a tutti gli effetti l'uomo simbolo di questa squadra. Per descriverlo, basta prendere i tre aggettivi di inizio articolo. Particolare da non sottovalutare: Camavinga ha già esordito (e segnato) nella Francia, Nazionale che a centrocampo ha una discreta quantità di talento. Oltre all'oggetto del desiderio di mezza Europa, però, il Rennes ha aggiunto anche calciatori fatti e formati (seppur ancora giovani): su tutti, Daniele Rugani dalla Juventus e Dalbert dall'Inter. Il primo ha finalmente l'occasione per essere protagonista, il secondo ha già dimostrato di poter dire la sua in Ligue 1. Con gli italiani, sono arrivati anche altri rinforzi importanti dal mercato: Jeremy Doku dall'Anderlecht, Serhou Guirassy dall'Amiens, Martin Terrier dal Lione e Nayef Aguerd dal Digione.