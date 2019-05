© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Stavo per portare a Bari James Rodriguez". Parola di Daniele Faggiano, oggi direttore sportivo del Parma ma per anni capo osservatore dei biancorossi. Intervistato dal Corriere dello Sport, edizione Puglia, ha raccontato che anni fa il colombiano, seguito oggi dalla Juventus, poteva arrivare in Italia, in compartecipazione proprio tra i bianconeri e il Parma. Nel mirino era finito anche Pastore, ma in quel caso il Palermo si era mosso prima.