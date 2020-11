Il rigore di Romagnoli fa discutere. Bergomi e Marani: "Non si dà mai, ma è stato ingenuo"

Il rigore assegnato al Lille e che ha sbloccato la sfida di San Siro ha fatto molto discutere. Se n'è parlato anche negli studi di Sky Sport nel post partita. Matteo Marani ha commentato: "Il rigore non c'è, si può non arrivare al contatto ma non si dovrebbe dare. Il Lille ha dominato dopo questo episodio". Dello stesso avviso Beppe Bergomi: "Romagnoli ha messo due mani sulla schiena dell'avversario, è stato ingenuo, non doveva dare modo all'arbitro di fischiare il rigore" .