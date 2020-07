Il rigore fallito da Lautaro visto da bordocampo. Il no di Conte dopo l'errore: "Lo sapevo..."

vedi letture

Interessante racconto del giornalista Davide Bernardi, bordocampista di 'DAZN', in merito al rigore calciato e fallito nella giornata di ieri da Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che avrebbe potuto chiudere dal dischetto la sfida contro il Bologna e invece ha fallito il gol del 2-0.

Quella di consegnare il penalty a Lautaro non è stata una decisione estemporanea perché - si legge su 'Goal.com' - Lukaku prende la palla, ma è automatico il gesto che gliela vede passare a Lautaro, che a sua volta si era già messo sul dischetto. Lukaku gli lascia la palla, gli dà un bacio sulla nuca e in spagnolo-argentino, lui che è poliglotta gli dice: "Dale Lauti".

Lautaro calcia male il rigore che Skorupski respinge senza problemi, così come respinge il successivo tap-in di Gagliardini. Conte in panchina urla un 'No' istintivo, seguito da qualcosa che somiglia molto a un: 'lo sapevo', annacquato dalle urla generali delle due panchine e che al 100% non possiamo confermare, ma ci somigliava molto. Lautaro abbassa la testa e non la rialza per un po’. Di lì a poco il cooling break spezza la partita e Conte, che ha paura il rigore sbagliato possa spezzare l’Inter, avvicinandosi a Lautaro, ma rivolgendosi a tutta la squadra grida un paio di volte: 'Non piangiamoci addosso, non piangiamoci addosso!'"