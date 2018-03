Il ritorno all'antico di Allegri e il turn-over a sorpresa di Gasperini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Formazioni inattese. Soprattutto quella della Juventus con Massimiliano Allegri che in barba al turn-over decide di schierare i suoi quattro tenori dal primo minuto. Tutti insieme, togliendo un mediano come Khedira e tornando 'all'antico'. Douglas Costa e Mandzukic esterni, Dybala sulla trequarti e Higuain di punta. Le informazioni della vigilia, e pure della rifinitura, davano il Pipita come possibile panchinaro ma Acciuga ha preferito stupire tutti, forse anche l'Atalanta, con il 4-2-3-1.

Dall'altra parte, visto che molto se n'è discusso soprattutto a livello di sterili e inutili polemiche, il turn-over ragionato di Gian Piero Gasperini. Di fatto, inserisce Gosens sulla sinistra per il futuro bianconero Spinazzola che va in panchina. Un duo più tecnico che fisico: fuori Petagna e Cornelius, dentro Gomez per il riscatto con Ilicic. Niente Caldara, pure, e dentro Mancini e anche Palomino per Masiello e soprattutto Haas in mediana con Freuler in panchina.