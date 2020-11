Il San Paolo diventerà il "Maradona Stadium". Entro 10-15 giorni l'annuncio

Il San Paolo diventerà Maradona Stadium e in tempo brevissimi. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno il sindaco De Magistris ha intenzione di chiudere la faccenda in tempi brevissimi, due settimane al massimo: "Nel giro di 10-15, giorni in tempi rapidissimi, chiuderemo la pratica formale". Il primo passo sarà la convocazione, prevista per lunedì 30, della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli che dovrà dare il via all'iter burocratico.