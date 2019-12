Il Sassuolo ha una marcia in più, il Napoli è sotto 1-0 dopo 45 minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo meritatamente in vantaggio al Mapei Stadium nel posticipo della 17esima giornata di Serie A. Dopo 45 minuti, la squadra di Roberto De Zerbi è avanti 1-0 contro il Napoli grazie al terzo gol in questo campionato di Hamed Traorè, centrocampista classe 2000 che è stato senza dubbio il migliore di questa prima frazione.

Alla sua seconda alla guida dei partenopei Gennaro Gattuso ha confermato il 4-3-3 con Fabian Ruiz in cabina di regia e con Allan e Zielinski ad agire da interni. Ma proprio in mezzo al campo, fino a questo momento, i neroverdi stanno vincendo la partita. Sono più in palla, più precisi e sembrano stare meglio fisicamente, nonostante la gara infrasettimanale contro il Brescia.

Nei primi quattro minuti, la squadra di casa ha subito creato due ghiotte occasioni: prima un salvataggio di Mario Rui su un colpo di testa di Locatelli, poi i guantoni di Meret a salvare il risultato su un tiro dalla distanza di Duncan. La squadra di Gattuso non ha mai creato pericoli dalle parti di Pegolo: ha provato ad alzare il baricentro nella parte centrale della frazione, ma ha pagato una minore brillantezza rispetto ai padroni di casa, che hanno fatto girare meglio il pallone e poco prima della mezzora di gioco hanno trovato il gol che - fino a questo momento - decide la partita: cross di Locatelli e tap-in vincente di Traorè, bravo a muoversi alle spalle di Mario Rui e a infilare il portiere del Napoli.

Dopo il gol dello svantaggio nessuna reazione da parte degli ospiti, anzi: è stato Traorè a tu per tu con Meret a sfiorare la personale doppietta. I ragazzi di Gattuso sono chiamati nella ripresa a disputare tutt'altra frazione se vogliono rimettere in discussione una partita che fino a questo momento è apparsa a senso unico.

