Il sì di Osimhen non è ancora arrivato. Ma il Lille e gli agenti spingono per il Napoli

Victor Osimhen ed il Napoli, ancora manca l'ok da parte dell'attaccante. I colleghi della Rai aggiornano sulla situazione e spiegano come il via libera del giocatore era originariamente atteso fra lunedì e martedì. Ad oggi però il sì di Osimhen non è arrivato, anche se il tempo non manca visto che il mercato chiuderà ad ottobre. Quel che fa ben sperare il Napoli, comunque, è la volontà delle altri parti in causa: sia il folto entourage che il Lille, club proprietario del cartellino, stanno spingendo affinché Osimhen scelga la maglia azzurra.