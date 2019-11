Beppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare del nuovo stadio di Milan e Inter: "Non posso fare regali pur essendo favorevole allo stadio. Ho il dovere di tutelare l'interesse pubblico e ciò che offre il Comune non è certo poco. Dobbiamo metterci seduti a un tavolo e, faccia a faccia, studiare un buon progetto anche con l'obiettivo di recuperare San Siro. Io sono pronto a sedermi subito e ad evitare di continuare a parlarsi solo tramite lettere. Se si passa dal dialogo tra gli avvocati al dialogo fra tecnici, si possono trovare delle soluzioni. Ovviamente io capisco i club che hanno il bisogno e la necessità di aumentare i ricavi provenienti dallo stadio, ma devo trattarli come tutte le imprese immobiliari".