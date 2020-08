Il tabellone completo dei quarti di E.League: sarà Inter-Leverkusen. Wolves col Siviglia

Ci siamo. Sono terminati gli ottavi di finale di Europa League, adesso via alla final eight in Germania. Una sola la formazione italiana rimasta in corsa, ovvero l'Inter che ha superato il Getafe. Le toccherà affrontare il Bayer Leverkusen e, in caso di passaggio del turno, una tra Shakhtar Donetsk e Basilea. Questo il tabellone completo, finale il 21 agosto al RheinEnergieStadion di Colonia.

10 agosto

Manchester United-Copenhagen

Inter-Bayer Leverkusen

11 agosto

Shakhtar Donetsk-Basilea

Wolverhampton-Siviglia

SEMIFINALI

16 agosto

Manchester United/Copenhagen-Wolverhampton//Siviglia

17 agosto

Inter/Bayer Leverkusen-Shakhtar Donetsk/Basilea

FINALE

21 agosto