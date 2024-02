TMW Il Torino sorride, esami ok per Rodriguez e Tameze: il punto in vista del Sassuolo

Queste ore dovevano essere decisive per definire i tempi di recupero di due acciaccati di casa Torino. Contro la Salernitana, infatti, Ricardo Rodriguez ha accusato un problema muscolare all'adduttore, mentre Adrien Tameze ha avuto un fastidio ad un polpaccio. Due notizie non particolarmente positive per i granata, visiti i ko di Schuurs e Buongiorno.

Ottimismo per Sassuolo

Le ultime ore, però, hanno portato una ventata di positività: gli esami a cui si sono sottoposti Rodriguez e Tameze infatti sono andati bene, con l'esclusione di lesioni. Lo svizzero ha sostenuto quindi solo terapie, mentre il francese è già sceso in campo e c'è ottimismo per la prossima gara in trasferta contro il Sassuolo.