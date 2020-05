Il verdetto sul calcio italiano già oggi? Qualcosa si muove. Ma precedenza a sport individuali

Il verdetto finale sul futuro del calcio italiano potrebbe arrivare già oggi. Ieri il Comitato Scientifico non ha comunicato niente, rinviando tutto al ministro della salute, Speranza, spiega Il Corriere dello Sport. Gli verrà consegnata una relazione ed emetterà un verdetto forse già oggi. Potrebbe essere qualcosa di concreto su cui lavorare, non necessariamente un sì o un no, per arrivare al protocollo. Qualcosa, in questa direzione, si sarebbe mosso ma dovrebbe esser data precedenza agli sport individuali.