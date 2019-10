Il Verona vince e convince, disastro Samp: al Bentegodi finisce 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Hellas Verona e Sampdoria, anticipo delle 18.00 della settima giornata di serie A. La squadra di Juric si è imposta 2-0 grazie alla rete di Kumbulla e all'autorete di Murru.

Largo ai giovani - Qualche sopresa nelle scelte ufficiali dei due tecnici, con Juric e Di Francesco che danno spazio ai giovani dal primo minuto. Nell'Hellas troviamo Kumbulla dal primo minuto in difesa e Eddie Salcedo in attacco: debutto dal primo minuto per l'ex attaccante di Genoa e Inter. Nella Samp troviamo Bonazzoli in attacco, che dopo aver segnato il primo gol in serie A sul campo della Fiorentina viene schierato dal primo minuto. In difesa c'è il classe '98 Chabot.

L'Hellas gioca bene e passa in vantaggio, male la Samp - La squadra di Juric parte forte e prende subito in mano il pallino del gioco. Passano poco meno di 10 minuti e l'Hellas passa in vantaggio. Cross perfetto di Miguel Veloso dalla bandierina, Kumbulla prende il tempo a tutti e di testa batte Audero. Dopo il vantaggio i gialloblù continuano ad attaccare alla ricerca della rete del raddoppio. La Sampdoria, in evidente difficoltà, si difende come può, ma non riesce a far male in attacco. Quagliarella, capocannoniere lo scorso anno, viene annullato da Kumbulla.

Nella ripresa la musica non cambia - Nel secondo tempo è sempre la squadra di Juric ad avere in mano il pallino del gioco, con la Samp che appare in netta difficoltà, disunita e con poche idee. L'unico lampo dei blucerchiati arriva intorno al minuto numero 70, complice anche un Verona che si era stranamente allungato. Caprari servito da Ekdal mira il secondo palo, Silvestri vede il pallone all'ultimo secondo e riesce a mettere in angolo.

Di Francesco tenta il tutto per tutto - Il tecnico della Samp, che ormai non ha nulla da perdere, mette in campo tutti i suoi giocatori offensivi: dentro Caprari, Rigoni e Gabbiadini, per una Samp a trazione decisamente anteriore nei minuti finali.

Disastro Murru, l'Hellas raddoppia - Nonostante tutti gli attaccanti in campo, la Samp non riesce a segnare. Anzi, è il Verona a raddoppiare. Murru fa un ingenuo fallo su Pesina e regala un calcio di punizione ai padroni di casa. Veloso calcia forte e teso, lo stesso Murru tocca di testa ed in questo modo il pallone si alza di quel tanto che basta a beffare Audero. Finisce 2-0 per il Verona che vola a 9 punti: notte fonde per la Sampdoria, che resta tristemente all'ultimo posto. E adesso Di Francesco rischia seriamente la panchina.