In Portogallo non si parla d'altro, come è normale che sia quando di mezzo c'è il giocatore più chiacchierato del mondo: Cristiano Ronaldo sta bene e ci ha tenuto a ribadirlo a TVI, che lo ha ripreso in strada, a poche ore dalla sfida alla Lituania. Per il numero 7 bianconero probabilissimo posto da titolare dunque stasera (sfida in programma alle 20.45), con i lusitani chiamati al successo per inseguire la qualificazione all'Europeo 2020, in cui peraltro saranno detentori del titolo. Clicca qui per rileggere la dichiarazione integrale del fuoriclasse lusitano .

«Para abrir o jornal nacional, o capitão está muito bem» https://t.co/iz8c3eV4jk — TVI (@tvi) November 14, 2019