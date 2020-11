Il virologo Palù la pensa come Lotito: "Positivo non significa malato, né contagioso"

"Si abbonda con l’allarmismo, bisogna guardare i numeri obiettivamente. Positivo non significa malato e nemmeno contagioso ma la curva va tenuta bassa. Servono i test rapidi per monitorare la situazione e quello che è importante enfatizzare è l’importanza di responsabilizzare tutti". Così Giorgio Palù, docente emerito di Virologia all’Università di Padova, intervistato dal Corriere dello Sport: "Vorrei tanta attenzione ma niente isterismi. In termini di letalità non abbiamo di fronte il virus Ebola né il virus della Sars o quello della Mers, altre due sindromi causate da coronavirus del pipistrello, la prima da un virus geneticamente simile (80% di omologia) a Sars-CoV-2 del Covid-19. La Mers aveva una mortalità del 35% e la Sars del 10% e anche in conseguenza dell’elevata letalità si sono rapidamente estinte. Il termine sintomatico è molto chiaro, significa avere sintomi. Dovremmo parlare di positivi, positivi che contagiano, positivi che non contagiano. Che senso ha tracciare gli asintomatici. Se lei è asintomatico può essere tracciato solo con la ricerca che si fa durante lo screening o durante il tracciamento dei cosiddetti contatti. Se lei è asintomatico, non lo sa. Ha senso quindi inseguire e tracciare gli asintomatici?.

Quindi?

"Perseguire l’azzeramento del virus, seguendo gli asintomatici o meglio i contatti dei contatti dei contatti degli asintomatici, come si predica, non ha nessun senso né dal punto di vista scientifico né dal punto di vista operativo".