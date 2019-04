Immobile: "Obiettivo Champions, ma speriamo di vincere la Coppa Italia"

© foto di Federico Gaetano

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria ottenuta sul campo del Milan, che qualifica i capitolini per la finale di Coppa Italia: "Siamo orgogliosi, dovevamo dare una svolta al periodo negativo. Non stiamo attraversando un bel momento, raggiungendo questa finale facciamo contenti i nostri tifosi che sono arrivati fin qui numerosi. Era una partita piena di pressioni per noi, un’ultima spiaggia. Questa vittoria alza il morale a mille per questo finale di campionato. Se mi manca il gol? Ora sento più la mancanza di mia moglie (ride, ndr). Oggi c’è stata una reazione di orgoglio dopo il periodo negativo, era doveroso farlo anche per la casacca che indossiamo. I tifosi si aspettavano questo da noi, devono essere orgogliosi. Vincere la competizione sarebbe un finale perfetto anche se il nostro obiettivo è stato dall’inizio la Champions League. Comunque la matematica ancora non ci condanna. Con la Sampdoria sarà un’altra finale, partita complicata in uno stadio bello che mette pressione. Ci andiamo con un morale migliore, senza però sottovalutarla”