Impatto zero. Il Milan si interroga su Rebic, che può tornare all'Eintracht

In tanti, dai dirigenti ai tifosi fino agli allenatori, si aspettavano qualcosa in più da Ante Rebic. L'attaccante croato è arrivato al Milan la scorsa estate nello scambio con André Silva, finito all'Eintracht Francoforte. Un'operazione che sulla carta sembrava conveniente per entrambi, ma che dati alla mano non ha portato in minimo beneficio alla causa rossonera. Dal giorno del suo arrivo ad oggi, infatti, Rebic ha collezionato 7 presenze in campionato, di cui solo una da titolare. 7 presenze in cui non sono arrivati né gol né assist. E la perdita di minutaggio, nonostante l'impegno profuso in allenamento e il cambio di guida tecnica, è stata solo una logica conseguenza.

Quale futuro? - Col passare delle settimane l'ipotesi di un addio a gennaio si è fatta sempre più largo. Per il bene dello stesso Rebic, voglioso di tornare protagonista sul campo, ma pure del Milan che farebbe così spazio per qualche nuova acquisto nel reparto offensivo. Ma le opzioni non sono molte: perché Rebic, a inizio stagione, ha giocato partite ufficiali con la maglia dell'Eintracht. E così a gennaio l'unica possibilità per lui è proprio legata ad un ritorno a Francoforte.