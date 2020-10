In campo al Franchi, ma con un piede già a Torino: la possibile ultima volta di Chiesa e Ramirez

In campo stasera a Firenze, rispettivamente con le maglie di Fiorentina e Sampdoria, ma con un piede già (potenzialmente) altrove. Federico Chiesa, grande obiettivo della Juventus, è addirittura capitano in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in viola. Gaston Ramirez, pupillo che mister Giampaolo vuole portarsi a Torino in queste ultime ore di mercato, gioca invece dal 1' la sua terza gara stagionale su tre in blucerchiato. Con la testa al Franchi e un pensiero inevitabile, per entrambi seppur da sponde differenti (bianconera e granata), a Torino...