In un anno il Sassuolo di De Zerbi ha vinto solamente 6 partite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bene bene o male male, più spesso la seconda ipotesi. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Parma (rocambolesca ma meritata, considerando le varie occasioni), ha decisamente un problema in difesa. Nella passata annata erano stati 60, per la media di 1,57 a partita. In questa stagione, invece, sono già 12, ben due a partita, di cui 8 presi nei primi tempi contro Atalanta e Roma, quando la partita era già finita al quarantacinquesimo.

FURIA DE ZERBI - Il tecnico si è fermato molto all'interno degli spogliatoi, probabilmente per un confronto con i propri giocatori, umiliati dopo 34 minuti dallo 0-4 dell'Atalanta. Però i fantasmi rispetto al 2018, quando l'Atalanta aveva segnato 6 gol, sono arrivati sin da subito. Non è la prima volta che arriva un'imbarcata, basti pensare che il tecnico ha vinto "solamente" 11 partite su 44, il 25%. Poche, pochissime per cercare un salto di qualità che il Sassuolo vorrebbe ritornare a fare.

I NUMERI NON SBAGLIANO - De Zerbi ha raggiunto una salvezza relativamente tranquilla, ma un anno fa - dopo sei partite - i punti erano 15, dopo la vittoria contro la SPAL del 27 settembre. Di fatto ha vinto 4 gare su 32, nell'anno passato, 2 contro SPAL e Sampdoria in questo. La deriva è decisamente preoccupante, non solo per l'approccio mentale contro l'Atalanta. Bensì perché così sarà dura anche salvarsi.