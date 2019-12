L'edizione odierna di Sport ha aperto con l'incontro avvenuto lo scorso venerdì fra i dirigenti del Barcellona e dell'Inter per parlare di mercato: Arturo Vidal e Ivan Rakitic sono gli obiettivi immediati e i nerazzurri potrebbero acquistare a gennaio uno dei due giocatori. Il problema è quello del prezzo, con il croato valutato 30 milioni di euro, cifra troppo alta per le casse nerazzurre almeno per gennaio. Anche il cileno è tutt'altro che economico: 20 milioni. Il contratto di entrambi scade nel 2021 e questo per il Barcellona è il momento migliore per monetizzare. L'Inter è disposta a trattare attraverso formule che possano abbassare le cifre. Ed è qui che possono entrare in gioco Lautaro Martinez e non solo. Al Barcellona piace anche Stefano Sensi e il club catalano potrebbe chiedere l'opzione su uno dei due giocatori.