Inter, Sensi scrive ai tifosi: "Mi avete sempre dato la forza di credere in me stesso"

Quella attuale sarà l'ultima stagione di Stefano Sensi con la maglia dell'Inter. Arrivato in nerazzurro nel 2019, dopo un ottimo avvio di campionato il centrocampista urbinate non è riuscito a imporsi a causa dei numerosi infortuni che hanno frenato la carriera calcistica. Anche quest'anno, dopo la decisione di rimanere alla Pinetina, Sensi ha faticato a trovare spazio - 65 minuti giocate in quattro gare fra Serie A e Coppa Italia - e a fine stagione saluterà i nerazzurri a parametro zero.

Lettera aperta ai tifosi. Nonostante un rendimento non all'altezza delle aspettative, l'ex Cesena è comunque riuscito a ritagliarsi uno spazio nel cuore dei tifosi interisti, anche per il suo status di (potenziale) campione fragile. Ed è a loro che, all'indomani della festa per la seconda stella celebrata in Duomo a Milano, scrive via Instagram: "Ieri abbiamo urlato, abbiamo cantato, abbiamo saltato e ci siamo goduti fino in fondo questo traguardo.

Volevo ringraziarvi uno ad uno per le emozioni che ci avete fatto vivere ma soprattutto volevo ringraziarvi per il sostegno e l’amore che mi avete avete sempre trasmesso soprattutto nei momenti più bui. Mi avete sempre dato la forza di credere in me stesso. Un grazie immenso, siete parte del mio cuore. Vi voglio bene".