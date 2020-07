Incredibile al San Paolo: quarto gol annullato al Sassuolo

Dopo i due gol annullati a Djuricic nel primo tempo. Nei primi 15 minuti della ripresa il Sassuolo si vede annullare per altre due volte il gol del pari, ancora per fuorigioco. Nella prima azione, che aveva portato alla rete di Caputo, era Berardi a farsi pescare oltre la linea difensiva dei partenopei. Nel secondo caso invece parti invertite: Caputo in offside e Berardi in rete. In entrambi i casi il VAR annulla giustamente. Col Sassuolo che non può far altro che masticare amaro.