Incrocio Juve-Inter: mister e mercato nel mirino

Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fa specie incrociare i destini di due squadre rivali, e che per giunta vivono momenti così distanti delle rispettive stagioni. Eppure tra Inter e Juventus c’è un legame rivolto al futuro che potrebbe assumere sembianze concrete proprio al termine della stagione in corso. Il primo nome che viene in mente collegando i fili è quello di Antonio Conte: i contatti esplorativi che hanno coinvolto l’ex tecnico del Chelsea hanno riguardato tanto Beppe Marotta quanto Fabio Paratici, con la possibilità di un ritorno nella nostra serie A che coinvolge unicamente queste due destinazioni. L’exploit dello Stadium contro l’Atletico ha rimesso la palla nelle mani di Allegri, è vero, ma chissà che non possa essere proprio il livornese a chiudere da trionfatore la propria esperienza a Torino in caso di successo continentale. In quel caso, Zhang, c’è da scommetterlo, ne prenderebbe in considerazione la candidatura. Il puzzle non si limita alla questione panchine, ma trova le sue tessere più interessanti con riferimenti espliciti al mercato. L’entourage di Icardi sta approfittando dei megafoni di parte per accostare il futuro dell’ex capitano dell’Inter a mezza Europa, anche se l’apprezzamento di Paratici è assolutamente verificato e da tempi non sospetti. Così come è noto l’innamoramento tecnico nutrito da Marotta nei confronti di Dybala, uno dei pochi a non essere uscito rafforzato dalla notte magica di Champions. Chissà che la suggestione non possa assumere, settimana dopo settimana, contorni più reali.