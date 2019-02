In apertura della conferenza stampa a chiusura dell'Executive Football Summits il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato dei piani futuri del massimo organismo calcistico mondiale: "Ci siamo soffermati sull'idea di una Nations League a livello mondiale. Abbiamo parlato di un Mondiale per Club in maniera diversa. Una competizione più importante e strutturata meglio. Vogliamo creare un vero mondiale e non un torneo come abbiamo oggi. Abbiamo parlato del Mondiale del Qatar per aumentare il numero delle partecipanti così da far entrare anche l'Italia (ride, ndr). Ci siamo soffermati sul calcio femminile ovviamente. Per finire abbiamo parlato di Var e dell'introduzione al Mondiale. E' un successo della storia recente della Fifa e un aiuto per l'arbitro. Vogliamo essere una Federazione moderna e innovatrice".