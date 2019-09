© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine del The Best, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è tornato ai microfoni di Sky sul tema del razzismo nel mondo del calcio: "Il razzismo è un problema in Italia, ma anche in altre parti del mondo ovviamente. Però l'Italia, che dovrebbe essere un Paese moderno, civile, educato, penso che si stia muovendo in una direzione sbagliata. Poi non bisogna generalizzare, parliamo sempre di gruppi di idioti. Però bisogna condannare, lottare, estirpare e fare in modo che il razzismo non abbia posto nella nostra società".

Da chi deve partire la lotta?

"Da tutti. I club, le federazioni, le autorità: è anche un problema di ordine pubblico. Penso che ci voglia la collaborazione di tutti, non bisogna più nascondersi dietro un dito. Bisogna che agiscano tutti, e bisogna essere intransigenti".