Infantino sulla Coppa del Mondo per club: "La Cina? Una scelta storica"

Al termine del Consiglio FIFA il presidente Gianni Infantino ha rilasciato alcune dichiarazioni, in particolare sull'assegnazione dei nuovi Mondiali di calcio per club alla Cina nel 2021: "Si tratta di una decisione storica - ha affermato il numero uno della FIFA - perché si tratta di una competizione che in futuro verrà vissuta con grande attenzione da tutto il pubblico".