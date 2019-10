© foto di Lorenzo Di Benedetto

Nel secondo tempo della sfida di ieri sera tra Brescia e Fiorentina, il centrocampista delle rondinelle, Daniele Dessena, è uscito in lacrime dopo un brutto fallo di Erick Pulgar, con il mediano che, in attesa di ulteriori esami, potrebbe dover restare fermo per alcune settimane. Non è andato giù il semplice cartellino giallo ricevuto dal cileno a Mario Balotelli, che attraverso una delle sue Stories Instagram, ha postato una foto del fallo con la scritta: "VAR?".