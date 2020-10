Inter, 61 milioni dai media europei: fase a gruppi di Champions vale 250% dell'EL

L'Inter sottolinea come gli incassi dai media del 2019-20 siano maggiori di dieci milioni rispetto a quelli dell'anno prima. I proventi arrivano per larga parte dalla fase a gironi di Champions League: 44,4 milioni incassati per le sei partite, mentre l'Europa League, fino alla fine in terra tedesca, ha portato circa 16,6 milioni di euro.