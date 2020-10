Inter, a gennaio nuovo assalto a Milenkovic: alternative Zinho e Izzo

L'Inter tornerà alla carica per Nikola Milenkovic. Ne scrive Tuttosport, che evidenzia come il difensore serbo della Fiorentina piaccia anche al Milan, ma per i nerazzurri sia un vero e proprio obiettivo numero uno. La strategia, in realtà, resta simile: l'Inter punta allo sconto, considerato anche il contratto in scadenza nel 2022, e non ha intenzione di svenarsi. Se la Fiorentina lo concederà, sarà affondo, altrimenti si studiano le alternative: sempre viva quella che porta a Zinho Vanheusden, anche perché con lo Standard Liegi c'è un accordo per la ricompra. Oppure Armando Izzo, difensore del Toro che a Conte piace.