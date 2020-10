Inter, a gennaio tentativo per Marcos Alonso o Emerson Palmieri: possibile affare in saldo

vedi letture

A gennaio l'Inter potrebbe tornare alla carica per uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi al Chelsea, entrambi non titolari. In virtù dell'emergneza Covid-19 Antonio Conte vorrebbe una batteria di esterni più ampia (al momento ci sono Hakimi, Darmian eventualmente D'Ambrosio, Young, Perisic, eventualmente Kolarov) e per questo è probabile un nuovo tentativo per uno dei due: un possibile affare a prezzo di saldo, visto che nei Blues il titolare a sinistra è Chilwell.