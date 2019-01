© foto di PHOTOVIEWS

L'Inter si muove in anticipo per Steven Bergwijn. Il talento olandese del PSV è uno dei pallini del DS Ausilio che ha già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore. Il PSV chiede 30-35 milioni, a giugno sarà asta. Per questo motivo il club nerazzurro si muove subito: settimana prossima ci sarà un contatto ad Eindhoven tra i due club. Lo riporta Tuttosport.