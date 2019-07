Inter, Agoume: "La Serie A campionato tattico. Spero di esordire"

Lucien Agoumé, nuovo acquisto dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro al terzo giorno di preparazione: "Sta andando molto bene, la preparazione è molto importante per la stagione. Siamo sulla strada giusta, gli allenamenti duri servono per reggere fisicamente fino alla fine. È importante per il futuro".

Come ti hanno accolto i compagni?

"Mi sto integrando bene. Non parlo italiano ma imparerò; sono tutti gentili con me, sta andando bene"

Cosa pensi della Serie A?

"È un campionato fisico e tattico, uno dei cinque migliori europei. Sarà una bella scoperta, spero di esordire".

Cosa significa per te allenarti con questi grandi calciatori?

"Ne approfitto per imparare, è un piacere allenarmi con questi grandi giocatori. Finora ho disputato la Ligue 2 col Sochaux, ora è cambiato tutto".