Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera viene analizzata anche la preziosa vittoria della Roma sul campo del Frosinone e il punto interrogativo sul futuro giallorosso. "Le voci su Monchi all’Arsenal sono sempre più forti e arrivano sia dalla Spagna che dall’Inghilterra. Il destino di Di Francesco è in mano ai risultati, anche se l’allenatore è «difeso» da un altro anno di contratto a 3 milioni netti. Anche Edin Dzeko è in scadenza a giugno (2020, ndr) e l’Inter sembra interessata", assicura il quotidiano. Il nome del bosniaco potrebbe entrare concretamente in corsa in caso di addio di Mauro Icardi.