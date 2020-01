© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre alla questione Vidal, in casa Inter c'è da risolvere anche quella riguardante il nuovo esterno di fascia sinistra chiesta da Antonio Conte. Marcos Alonso del Chelsea resta la prima scelta ma al momento la cifra chiesta da i Blues non lascia spazio alle speranze nerazzurre. Per questo stanno crescendo le chance delle alternative che rispondono ai nomi di Leyvin Kurzawa del PSG e di Marcos Acuna dello Sporting Lisbona, seguito recentemente dagli osservatori nerazzurri in Sporting-Porto.