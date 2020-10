Inter, Ashley Young contro le valutazioni di FIFA21: "Non posso accettare un 69 in velocità"

Ashley Young non è felice delle proprie valutazioni su FIFA21. L'esterno dell'Inter, autore di un ottimo avvio di stagione con i nerazzurri, ha una valutazione generale di 77. Un numero non certo alto, ma su cui l'inglese ha scelto di passar sopra. Quel che proprio non è andato giù all'ex United è il valore specifico della velocità, stabilito in 69 dal celebre videogame. "Potrei andare oltre, ma non accetto un 69 in velocità...", il pensiero del giocatore sui social.