© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La tregua che stiamo vivendo in questi giorni tra Mauro Icardi e l'Inter è la classica quiete prima della tempesta. In estate infatti l'argentino lascerà i nerazzurri con l'Atletico Madrid che hanno già contattato Wanda Nara per l'eventuale accordo. Un divorzio da 75 milioni di euro potrebbe mettere d'accordo tutti, anche il club interista che ha già deciso di lasciarlo partire dopo gli episodi di questa stagione. A riportarlo è Il Corriere della Sera.