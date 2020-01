© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante dalla Spagna si dicano certi che il Barcellona non abbia intenzione di cedere Arturo Vidal all'Inter, per la Gazzetta dello Sport l'operazione fra nerazzurri e catalani va avanti. Ausilio e Marotta sono fermi sulla propria proposta da 12 milioni, col Barça che invece non vuol scendere sotto i 20. La strategia nerazzurra è quella di aspettare metà gennaio, ovvero quando i blaugrana torneranno in Spagna dalla trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa. A quel punto gli uomini mercato interisti alzeranno il pressing con i dirigenti catalanti, mentre per Vidal sarebbe già pronto un contratto fino al 2022.