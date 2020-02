vedi letture

Inter, attese risposte da Padelli. Napoli è cruciale anche per Viviano

Questa sera contro il Napoli ci sarà ancora Daniele Padelli fra i pali dell'Inter. Il portiere, ex Torino, ha vissuto un derby decisamente poco soddisfacente, tanto che lunedì è stato chiamato in fretta e furia Emiliano Viviano per le visite mediche, con la possibilità di un tesseramento. Questa opzione per ora è stata congelata anche in virtù della sfida di Coppa Italia con i partenopei: se dovessero arrivare delle buone risposte allora si aspetterà il rientro di Samir Handanovic senza ulteriori inserimenti in rosa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.