Inter-Aubameyang, la pista resta calda. Giocatore già in contatto con alcuni nerazzurri

vedi letture

Resta ancora d'attualità l'interesse dell'Inter per Pierre-Emerick Aubameyang. A riportarlo è la testata francese Le10sport che spiega come il club nerazzurro, su richiesta esplicita del tecnico Antonio Conte, si starebbe convincendo a riportare il gabonese in Serie A, soprattutto perché il giocatore "è sedotto dall'idea di un ritorno a Milano" tanto che "sarebbe addirittura già in contatto con alcuni giocatori nerazzurri".

Il giocatore andrà in scadenza di contratto con l'Arsenal nel 2021 ed è tentato dalla possibilità di intraprendere una nuova avventura professionale. Il problema più grosso è legato all'ingaggio. I nerazzurri difficilmente potranno eguagliare le richieste finanziarie del giocatore. Un ostacolo che ovviamente non è insormontabile e che tutte le parti cercheranno di superare nelle prossime settimane. L'Inter sta valutando seriamente Aubameyang, soprattutto nel caso in cui partisse Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barcellona.