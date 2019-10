© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era uno spettatore interessato ieri al 'Rigamonti' ad assistere a Brescia-Fiorentina, match che ha chiuso l'ottava giornata di Serie A. Il suo nome? Piero Ausilio. Il ds dell'Inter, stando a quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, era presente per la sfida fra Rondinelle e Viola per visionare dal vivo Sandro Tonali. Il regista del Brescia è da tempo nel mirino dei grandi club italiani e internazionali (Juve compresa) e il dirigente nerazzurro ha voluto nuovamente "toccare con mano" il talento del classe 2000 in vista delle prossime sessioni di mercato durante le quali difficilmente Massimo Cellino, numero uno dei lombardi, riuscirà a resistere alla lusinghe che pioveranno a suon di milioni.