Inter, Ausilio su Nagatomo: "Sta facendo benissimo, suscita interesse"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Cagliari, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio s'è così espresso sulla visita in sede del procuratore Federico Pastorello: "Mi ha chiesto i biglietti, ma se lo dico non ci credete... Pastorello è un amico, abbiamo approfittato della sua richiesta per fare il punto della situazione su casi nostri come Candreva e Nagatomo che sta facendo benissimo al Galatasaray e suscita interesse. Ma è durato tutto una mezz'oretta".

