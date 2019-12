Inter, avanti adagio per Darmian. Va trovata la formula giusta col Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Avanti senza forzare, per Matteo Darmian, che resta tra gli obiettivi dell'Inter come pedina di completamento. La fascia sinistra, dove Asamoah non dà troppe garanzie a livello fisico - sottolinea il Corriere dello Sport - mette in cima alla lista degli arrivi l'esterno del Parma. Nel tentativo di anticipare un'operazione che altrimenti si definirebbe a giugno: l'accordo con l'Inter, al momento dello sbarco di Darmian dal Manchester United, era quella di un parcheggio in Emilia per questo campionato. Adesso va comunque trovata la formula giusta.

Ottimi rapporti col Parma - Il profilo di Darmian però stuzzica perché parliamo di un giocatore che all'occorrenza verrebbe impiegato pure sulla linea dei difensori. Ragionamento abbinato agli ottimi rapporti con il Parma, vedi la cessione in prestito di Karamoh quest'anno e quella di Dimarco nello scorso campionato.