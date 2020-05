Inter, baby talenti nerazzurri - Gol, assist e Perisic: ecco Lorenzo Peschetola

Quando nel 2017 l’Inter pescò dal settore giovanile del Pescara, non prese solo Pompetti (ora in prestito al Pisa), ma a Interello portò pure un quattordicenne di Vasto, trequartista adattato mancino di corsa e gol, dal talento cristallino: Lorenzo Peschetola. Nato esterno sinistro, utilizzato pure nella corsia di destra, reinventato all’Inter in posizione di centrocampista d’attacco. Ala naturale non a caso: il suo idolo è Ivan Perisic, laterale potente e completo che appunto tende sempre ad accentrarsi cercando, talvolta, pure la rete. A Milano gli allenatore del settore giovanile ne hanno esaltato la velocità, lavorando tanto sul piede debole con il quale Lorenzo ora si trova molto più a suo agio.

Muscolatura ancora da sviluppare che ci sta per un classe 2003, tuttavia tocco, tecnica e dribbling non sono in discussione. La materia prima c’è ed è pure pregiata. Agli ordini di Christian Chivu, alla prima stagione con l’Under 17, ha mostrato tutte le sue qualità mettendo a segno 7 gol (inclusa la doppietta all’Atalanta prima dello stop al campionato) e regalando 7 assist (di cui 4 solo nel 6-3 di Cagliari). Insomma, siamo di fronte all’ennesimo potenziale gioiello di casa Inter, appartenente alla rarissima famiglia di quei trequartisti che, per ragioni tattiche e di evoluzione del calcio, ormai non si vedono quasi più.